Suusamees või šarlatan? Lahti MMi publikulemmiku taust on hämar ja poliitiline

Iltalehti sõnul olevat päevselge, et Solano näol pole tegemist suusatajaga – tõsi, eks seda tõesta ka tema tulemused MMil. Venezuelal nimelt polegi ei suusaliitu ega seetõttu ka ametlikku suusakoondist. Solano on hoopis poliitiline aktivist, kes on saanud sõjaväelase väljaõppe ja tegutseb riigi kaose äärele ajanud vasakpoolsete revolutsionääride ridades. Tema sõber, samuti MMil osalev Cesar Baena kuulub aga Venezuela presidendi Nicolas Maduro lähikonda.

Venezuela ajakirjanduses imestatakse, mida Solano üldse MMil teeb ja miks maksis Soome ärimees Aleksi Valavuori üle 10 000 euro, et ta Lahtisse kohale lennutada. Tundmatuks jääda soovinud kohalik ajakirjanik rääkis Iltalehtile, et ekspresident Hugo Chavez juhtis riigi seisu, kus puudust tuntakse nii toidust kui ka olmekaupadest. Venezuela on üks maailma korrumpeerunumaid riike ja inflatsioon on nii kõrge, et valitsus on keelanud kohaliku raha vahetamise USA dollarite vastu.

Praegune president Maduro on jätkanud Chavezi sotsialistlikku poliitikat ning nagu tõestavad sotsiaalmeedias tehtud postitused, on Solano võimupartei tuline toetaja. Twitteris avaldatud viie aasta vanustel fotodel poseerib ta 18-aastase sõdurina. Samuti on ta õppinud Unefa nimelises sõjaväeakadeemias.

Adrian Solanost on kujunenud Lahtis ootamatu staar, seekordse MMi Eddie Edwards. FOTO: Markku Ulander/Lehtikuva/Scanpix

Raha jagub, oskusi...

Venezuela suusaajalugu on lühike, kuid seda värvikam. Cesar Baena esindas koos venna Bernardoga riiki juba 2011. aastal Oslo MMil, samuti on ta kaasa löönud laskesuusatamise MK-sarjas. Kuna mees on pärit rikkast perekonnast, pole tal seni treeningute finantseerimisega probleemi olnud. Erinevalt Solanost, kes Lahtis väidetavalt esmakordselt pärislumel liikumist proovida sai, alustas Baena suusatamisega juba 19-aastaselt Saksamaal elades. Seejärel treenis ta Austrias ning võistles muuhulgas Austraalia maratonil ja lõi 2012. aastal kaasa ka Vasaloppetil.

2012. aastal püstitas Baena Guinnessi rekordi, läbides rullsuuskadel 57 päeva jooksul 2246,21 kilomeetri pikkuse teekonna Stockholmist Holmenkollenisse. Seda, et mees on siiski tipptasemest kaugel, näitas käimasolev Lahti MM, kus ta sai meeste 10 kilomeetri kvalifikatsioonivõistlusel 53. ehk lõpetanutest tagantpoolt seitsmenda koha. Neli aastat noorem vend Bernardo oli temast seitse sekundit kiirem ja tänu sellele koha võrra eespool.

Solano pidi selle võistluse kuue kilomeetri järel pooleli jätma, küll aga jõudis ta finišisse sprindis – kvalifikatsiooni parimast mehest Sergei Ustjugovist kümme ja pool minutit hiljem. Cesar Baena sai sprindirajal vennalt revanši, kaotades Ustjugovile «ainult» kaks minutit ja kolm sekundit. Lõpuprotokollis andis see 148. koha, Bernardo lõpetas 151. ja nii tõusudel kui ka laskumistel rohkem pikali kui püsti olnud Solano viimasel ehk 156. kohal.

Suusaliitu pole, koondis on

Ehkki Baenal raha jagub, põhjustas 2012. aastal skandaali Venezuela olümpiakomitee otsus hakata maksma talle kui «suusasportlasele» igakuist 1500 dollari suurust stipendiumi. Venezuela elatustasemega võrreldes on tegu hiiglasliku summaga, sest Bloombergi andmetel on riigi keskmine palk 20 dollarit kuus. Lisaks meenutagem korra veel, et ametlikult murdmaasuusatamist riigis ei eksisteerigi...