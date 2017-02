Soome suusakoondise peatreener: Iversen nuttis nagu väike laps

«Iversen oli väga väsinud, sellepärast astus ta ka Niskanenile ette. Finišis nuttis ta nagu väike laps, kes oli oma pulgakommi ära kaotanud,» ütles Jylhä. «Minu hinnangul kaotasime me täna kuldmedali. Olin alguses väga vihane, aga rahunesin siis maha.»

Iivo Niskaneni hinnangul oli ta selgelt Iversenist kiirem. «See oli tema poolt ebaviisakas lüke. Ta vaatas enne raja vahetamist veel üle õla ning nägi, et ma olen kiirem. Ta on sprinter ning oli väsinud, mina aga oli valmis kulda võtma. Nüüd on kõik läbi ning saime pronksi. Tunne on aga selline, et kaotasime kulla,» rääkis Soome ankrumees.

Paarisprindis soomlaste esimest vahetust sõitnud Sami Jauhojärvi oli samuti ülimalt kriitiline. «See ei olnud spordimehelik käitumine. Ma olen endast nii väljas. Mäletan artikleid, kus räägiti, et soomlastel on topeltstandardid. Nüüd aga tahaksin Emilile öelda, et võib-olla peaksid rohkem treenima, sest praegu sa ei suuda suusarajal õigeid otsuseid teha.»