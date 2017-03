Dani Sordo: Tänak võib tulla maailmameistriks

«Tänaku hea hoog pole mind üllatanud, sest tal läks hästi juba eelmisel aastal. Kui ta suudab sõita stabiilselt, võib ta tulla maailmameistriks,» rääkis Sordo usutluses usutluses Hispaania väljaandele AS. Ajakirjaniku küsimusele, kas Sordo pole üllatunud, et pärast kahte etappi juhib MM-sarja Toyota meeskonda kuuluv Jari-Matti Latvala, mitte viimased neli aastat triumfeerinud Sebastien Ogier, vastas hispaanlane, et Toyoto tiimi esiletõus on kõigi jaoks üllatus, sest hooaja eel ei paistnud nad testivideotes millegi erilisega. «Ogier on küll väga hea, kuid tema käsutuses pole enam kõige paremat masinat,» viitas Sordo asjaolule, et eelmistel hooaegadel on sarja domineerinud vaid Volkswageni meeskond, kuid kuna nemad taandusid, pidi Ogier leidma endale uue tööandja, istudes nüüd M-Spordi tiimile kuuluva Ford Fiesta WRC masina roolis, mistõttu peaks käesolev hooaeg kujunema tasavägisemaks.

Kahe etapi järel üldarvestuses Tänaku järel (33 punkti) 25 silmaga neljandat kohta hoidev Sordo rääkis veel, et tahab tuleva nädala lõpus peetavat Mehhiko rallit võita. «Ootan põnevusega Mehhiko rallit nagu alati, et saavutada hea tulemus. Eelmisel aastal tegime hea tulemuse (Sordo lõpetas neljandana – toim), kuid seal tuleb sõita ettevaatlikult,» viitas hispaanlane Mehhiko ralli rasketele oludele.

Mehhiko ralli toimub 9.-12. märtsini.

MM-sarja üldseis kahe ralli järel sõitjate arvestuses:

1. Jari-Matti Latvala (Toyota) 48

2. Sebastien Ogier (M-Sport) 44

3. Ott Tänak (M-Sport) 33

4. Dani Sordo (Hyundai) 25

5. Craig Breen (Citroen) 20

6. Elfyn Evans (M-Sport) 18

7. Stephane Lefebvre (Citroen) 10

8. Thierry Neuville (Hyundai) 8

Meeskondlik arvestus:

1. M-Sport 73

2. Toyota 53

3. Hyundai 40

4. Citroen 26