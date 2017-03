Eesti tantsupaar jõudis maailma esikümnesse

Viimasel võistlusel Kopenhaagenis sai tantsupaar 3. koha ning kogus 630 punkti, jõudeski nii edetabeli esikümnesse. Kokku on tantsupaaril 4001 punkti ning maailmaedetabeli üheksandat kohast lahutab neid ainult üks punkt.

Abel ja Galkina treenivad tantsuklubis Leevi treener Aleksander Makarovi käe all. «On imetlusväärne, et Eestis on sportlaseid, kes suudavad konkureerida maailma tippudega. Kuigi täielikku tippu on veel pikk tee, on selge, et meie tantsijad on spordile pühendunud ning selle nimel valmis pingutama,» sõnas Makarov. Hetkel valmistuvadki Abel ja Galkina eelseisvateks Eesti meistrivõistlusteks standardtantsudes, mis leiavad aset 25. märtsil.