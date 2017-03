Heiki Nabi meeskonnaga liitub kolm noort maadlustalenti

Maadlusliidu uue presidendi Jaanus Paeväli sõnul soovitakse Bugai teadmisi ja kogemusi laiemalt rakendada. «Ukraina treeneri Eestisse toomisel oli kohe juttu, et võimalusel kaasame tippude treeningkavadesse ja laagritesse tublimaid juuniore. Bugai oli nõus ning nii see plaan sündis,» selgitas Paeväli otsuse tagamaid.

Möödunud nädala pühapäeval Väike-Maarjas täiskasvanute Eesti meistrivõistlusi jälginud Bugai rõõmustas juuniorite saavutuste üle. «Materjali, millega on võimalik tööd teha ja edasi minna, jätkub ja see on hea,» sõnas treener.

Kevin Baumanni treener Marger Pormann ootab koostööd suure huviga. «Loodan Bugai kogemustele tehniliste nüansside osas. Hetkel on Baumanni suurimaks probleemiks ülevedu, mille korralikuks sooritamiseks sobilik haare puudub. Loomulikult tuleb üle vaadata kaitse ja vastase survestamisega seotud tehnikad,» ütles Pormann.

Laagris õpitut saab Baumann rakendada kohe ka Ungaris toimuvatel U23 Euroopa meistrivõistlustel, millele järgneb uus laager Adleris Sotšis koos Venemaa koondisega. Tagasi kodumaale jõutakse alles 15. aprillil.

Paeväli on Eesti maadluse tuleviku osas lootusrikas. «Loodan, et Estonian Wrest Festil osalejad saavad aru selle tähtsusest ja annavad endast parima. Noorte võistlus Tallinn Open on tõeline maadluspidu ja järelkasvule väga vajalik. Tartus toimuv Palusalu mälestusvõistluse täiskasvanute turniir nõuab kunagise hiilguse taastamiseks rohkem tööd, aga kuna festival toimub antud kujul esimest korda, siis anname sellele veidi aega. Loodan, et ka publik leiab tee saalidesse, et Eestile väga palju au ja kuulsust toonud spordialaga tegelejatele kaasa elada.»

Estonian Wrest Fest koosneb kahest suuremast võistlusest ja maadluslaagrist. Mõlemad spordiüritused on pühendatud Kristjan Palusalule. Esimene leiab aset 31.märtsist kuni 2. aprillini Tallinnas Saku Suurhallis ja on mõeldud kuue kuni 20-aastastele noortele. Korraldajad loodavad 14 matil üksteiselt kreeka-rooma, vaba- ja naistemaadluses mõõtu võtmas näha ligi 2000 noort kuni 30st riigist.

Teine võistlus peetakse Maadlusliidu ja Eesti Spordiseltsi Kalev eestvedamisel aprillikuu teisel nädalavahetusel juunioritele ja täiskasvanutele Tartus Maaülikooli spordihoones. Kavas on nii kreeka-rooma kui vabamaadlus. Kahe võistluse vahele jääb laager, milles eestvedajaks on Tallinnas tegutsev klubi Korrus3.

Estonian Wrest Fest 2017 ajakava:

• 31.03 – 2.04.2017 Tallinn Open 2017 - Kristjan Palusalu Noorte Maadlusvõistlus (Tallinn, Saku Suurhall)

• 3.04 – 6.04.2017 rahvusvaheline maadluslaager klubi Korrus3 eestvedamisel (Tallinn, Saku Suurhall)

• 07.04 – 09.04 XXX Kristjan Palusalu mälestusvõistlused (Tartu, Maaülikooli spordihoone)