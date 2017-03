Kangert ketaspiduritest: mingisugust vajadust nendeks pole

«Kui komponentide tootjad suudaksid ketaspidurid teha selliseks, et need ei tekita ohtu ning ei lähe kuumaks, siis võime neid kasutada. Kuid tingimusel, et tarbija seda nõuab. Praegu nende jaoks vajadust pole. Tavapärane pöiapidur on väga efektiivne,» kommenteeris Kangert.

Ketaspidurite eeliseks on suurem pidurdusvõimsus, aga see on Kangerti sõnul ka praegustel pöiapiduritel piisavalt hea. Suur probleem on aga ketaspiduritel ülekuumenemisega. «Ketaspidurid lähevad pikal laskumisel tulikuumaks. Põhimõtteliselt võib nende peal muna praadida,» ütles Kangert.

Tänavu vahetas Astana meeskond ka rattafirmat ning Kangertil tuli hakata kohanema täiesti uue võistlusvahendiga. «Ratas on väga mugav – selle koha pealt etteheiteid pole. Kuid ma ei saa öelda, et kohanemine minu jaoks libedalt oleks läinud. Olen ju viimased kuus aastat ainult ühe margi rattaga sõitnud,» ütles Kangert.

Mis on jalgrataste suurim erinevus? «Kõik – istumisasend, geomeetria, käiguvahetussüsteemid, pidurdusmaad. Isegi aerodünaamikas on erinevusi. Väga palju muutusi lühikese aja jooksul,» nentis ta.