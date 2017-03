Contador: Ronaldo rasvaprotsendiga ei ole võimalik tipptasemel võistelda

Contador rääkis, et peab enne Tour de France’i alla võtma umbes kaks kilogrammi. Ta kontrollib iga päev oma rasvaprotsenti ning praegu on see 3,7 protsenti. Ronaldo rasvaprotsent peaks erinevate allikate väitel jääma 6 – 7 protsendi vahele.

«Sellise rasvaprotsendiga ei suudaks ma võistelda. Minu jaoks oleks mõeldamatu, et mu rasvaprotsent jääb 6,5 – 7 protsendi vahele,» ütles 34-aastane rattaäss.