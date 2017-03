Tartu peatreener videointervjuus: pronksi võitmine oli meie jaoks väga tähtis

«Pronksimäng oli meie jaoks tähtis, tahtsime hea emotsiooniga siit Eesti meistrivõistlustele vastu minna. Ütlesin enne mängu riietusruumis meestele, et oleme uus meeskond. Me pole sellise meeskonnaga nii kaugele jõudnud ning see on meie parim tulemus viimase kahe aasta jooksul. Tahtsime seda pronksi saada ning häälestusime korralikult,» ütles Tartu Lüütsepp.

Mida Tartu peatreener veel rääkis, vaata juba videost.