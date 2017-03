Tänakul on Korsika rallil üks konkurent vähem

Mehhiko ralli jättis Östberg plaanipäraselt vahele, sest sai esmakordselt isaks. Nüüd aga teatas norralane, et naaseb rajale alles aprillis, kui sõidetakse Argentina ralli. Põhjuseks on see, et ta pole saanud autot piisavalt testida. «Paari päeva eest selgus, et me ei pruugi õiget asfaldivedrustust Korsika ajaks kätte saada,» selgitas Östberg väljaandele Autosport. «Pole mõtet sinna niisama tundmatu autoga sõitma minna.»

Seetõttu naudib ta järgmist paari nädalat pere seltsis. «Võtan veel natuke «isapuhkust» ja lähen siis Argentinasse, selle asemel et võistelda rallil, kus mul poleks lootustki midagi saavutada. Enne Argentinat testin Euroopas kruusal ja ehk ka ühe päeva kohapeal,» lisas ta. Erasõitjana tohib ta erinevalt tehasetiimidest testida ka väljaspool Euroopat.