Veider dopingujuhtum autorallis: Citroёni võistkonna juht andis positiivse proovi

49-aastane Matton omab MY Racingu nimelist tiimi, mis rendib soovijatele kõikvõimalikke võidusõiduautosid alates kunagi kõrberallidel Robby Gordoni kasutuses olnud Hummerist ja lõpetades WRC-autodega. Matton istub ka ise sageli rooli ja nii osaleski ta mullu veebruaris Condrozi rallil.

Dopingukontrollis leiti Mattoni organismist aga keelatud aine jälgi. Tegu polnud saavutusvõimet tõstva preparaadiga, vaid vererõhku kontrolli all hoidva ravimiga Preterax. Samas on see siiski reeglitega keelatud ja nii võeti Mattonilt kaheks aastaks sõitjalitsents, samuti jääb ta loomulikult ilma Condrozi rallil saadud viiendast kohast. Citroёn pole juhtumit ametlikult kommenteerinud, seega ei ole ka teada, kas juhtunu mõjutab Mattoni jätkamist tallipealikuna.

Novembris sattus dopinguküttide küüsi venelannast mootorrattur Anastasija Nifontova, kes valmistus osalema elu esimesel Dakari rallil. Tema organismist leiti kurikuulsa meldooniumi jälgi, ent aine tuvastamise ümber puhkenud segaduse tõttu pääses Nifontova lõpuks siiski Dakarile võistlema ja karistust talle ei määratudki.