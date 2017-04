Eesti purjetajate protest paljastas petised ja tõi lõpuks kaksikvõidu

Protesti itaallaste vastu esitasid esialgu hõbemedalile jäänud eestlased. Nüüd leidiski žürii koosseisus Willi Gohl, Costas Tsantilis, Konstadina Sfakianaki, David Lees ja Lorenz Walch, et eestlaste protest oli õigustatud ning nii kerkis Katariina II Euroopa meistriks.

Eestlaste protesti rahuldamise järel tõusis hõbemedalile Sugar Ott Kikkase juhtimisel. Seega eestlastele nüüd tagantjärgi kaksikvõit.

Eestlaste protesti järel selgus, et Vincenzo de Blasio juhtimisel sõitnud avamerejaht Scugnizza ei vastanud tehnilistele nõudmistele. Seejuures selgus, et itaallased petsid tahtlikult ja muutsid sõiduvahendi reeglitele mitte vastavaks, et kiiremini sõita. Itaallased kasutasid keelatud ballasti, mis hiljem mõõtmise ajaks eemaldati. Eestlased panid aga rikkumist tähele ja esitasid seejärel protesti, mis nüüd lõpuks rahuldati.

EM toimus mullu 3.-10. juulini Kreekas Porto Carrases.

Vaata muudetud lõpptulemusi.