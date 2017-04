Tänaku kaardilugeja vaevleb omapärase probleemi käes

«Lähen esimest korda Korsikale, nii et pean vajaliku kiirusega kohanema üsna kiiresti,» rääkis Järveoja M-Spordi pressiteenistuse vahendusel. «Kaardilugeja jaoks on see ralli üsna raske, kuna Korsikal on väga kurvilised teed, mistõttu peame olema äärmiselt keskendunud ning rahulikud selle pinge all,» sõnas varem Karl Kruudaga koostööd teinud Järveoja.

«Minu jaoks saab olema suurimaks väljakutseks rajaga tutvumine, kuna kannatan sõiduiivelduse käes. Ehkki võistlusautos ei pane seda niivõrd suurel määral tähele, lööb see välja rajaga tutvumisel… ja Korsika teed pole just kõige sirgemad!» tõi ta omapärase tähelepaneku välja.

Sõitjate arvestus enne Korsika rallit (3/13):

Sebastien Ogier (M-Sport) 66 Jari-Matti Latvala (Toyota) 58 Ott Tänak (M-Sport) 48 Dani Sordo (Hyundai) 30 Thierry Neuville (Hyundai) 28 Kris Meeke (Citroen) 27 Craig Breen (Citroen) 20 Elfyn Evans (M-Sport) 20 Hayden Paddon (Hyundai) 17 Stephane Lefebvre (Citroen) 10

Meeskondlik arvestus enne Korsika rallit (3/13):