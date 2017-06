Saudi-Araabia meeskond eiras leinaseisakut terroriohvrite mälestuseks

Kui Austraalia meeskond rivistus üheskoos keskringi joonele, nagu leinaseisakute tavapärane protseduur ette näeb, siis Saudi-Araabia meeskond jalutas väljakul ringi. Väidetavalt ei hoolinud leinaseisakust ka Saudi-Araabia vahetusmängijad ja Adelaide’i staadionil viibinud külalismeeskonna fännid.

Kõigi FIFA egiidi all peetavate kohtumiste leinaseisakud tuleb maailma jalgpalliliiduga kooskõlastada ehk on vähetõenäoline, et Saudi-Araabia meeskond poleks olnud leinaseisaku toimumisega kursis.

Austraalia võitis kohtumise 3:2 ning omab nüüd kaheksa vooru järel 16 punkti, nagu ka Saudi-Araabia. Alagrupi liider on Jaapan samuti 16 punktiga, ent neil on üks mäng varuks. MM-finaalturniirile jõuavad alagrupi kaks edukamat, võimaluse säilitab ka kolmanda koha omanik.