Suurepärane! Kontaveit tõusis TOP50 sekka

Viimati oli mõni eestlane esiviiekümnes 11. juulil 2015. aastal, päev hiljem langes seda positsiooni hoidnud Kaia Kanepi 86. kohale.

Eelmisel nädalal tipptennisesse naasnud ning Esseni tenniseturniiri võitnud Kanepit edetabelis polegi, sest turniirivõidu eest antavad punktid kajastuvad järgmise nädala edetabelis.

Komeedina tõusis esikümne piirimaile äsja Prantsusmaa lahtised tennisemeistrivõistlused võitnud Jelena Ostapenko, kes kerkis 47. kohalt 12. positsioonile. Maailma esireketina jätkab Prantsusmaal avaringis kaotanud sakslanna Angelique Kerber.

Meeste esireketina jätkab Prantsusmaa lahtistel poolfinaali pidama jäänud britt Andy Murray, kellele järgneb Pariisis ajalugu teinud ja oma kümnenda Roland Garrose tiitli võitnud hispaanlane Rafael Nadal. Kolmandandana jätkab finaalis Nadalile kaotanud Stan Wawrinka.

Eesti meestest on parim Vladimir Ivanov, kes on 407. kohal. Jürgen Zopp on 500. real.