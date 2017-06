Täna: kas Eesti suudab 12 aasta järel Läti alistada?

EELVAADE:



Eesti jalgpallikoondis sai lõunanaabritest viimati jagu 3. septembril 2005. aastal, kui Lilleküla staadionil oldi võidukad 2:1. Väravad lõid 11. minutil Andres Oper ja 70. minutil Maksim Smirnov.

Pärast seda on Eesti ja Läti madistanud kuus korda, 2008. aastal alistuti Riia Skonto staadionil 0:1, seejärel on mängitud viis korda viiki.

Mis kohtumine see oleks, kus mürtsu poleks? RAIGO PAJULA

Ühe Lätiga kohtumise leiab ka ajaloost: 12. juulil 1935. aastal lõppes Eesti ja Läti jalgpallimaavõistlus Riias 1:1 viigiga. Lätlased läksid 64. minutil penaltist juhtima, Georg Siimenson viigistas 88. minutil.



***

Pärast reedel MM-valiksarjas saadud 0:2 kaotust Belgiale sõitis 22-liikmeline Eesti koondis Riiga ilma kapten Ragnar Klavani ja pisivigastuse kimpus Henrik Ojamaata.

Kuna järgmisest MM-valikmängust jäävad kaartide tõttu eemale nii Karol Mets kui ka Artjom Dmitrijev, siis tõdes Reim mängueelsel pressikonverentsil, et sellest lähtuvalt minnakse Läti vastu teatud asju katsetama.

«Kuna saab ka kuus vahetust teha, on natuke lihtsam, et saab neid mängijaid tõsta, vahetada ja asetada. Kindlasti on võimalused suuremad kui valikmängus, kus on ainult kolm vahetust,» sõnas ta Soccernetile.

Nii kinnitas peatreener, et meie võtmemängija Konstantin Vassiljev kindlasti täismängu ei tee: «Ta on mängumees, aga kas me temaga alustame või lõpetame... Kindlasti tervet mängu ta ei mängi. Seda võin küll öelda.»