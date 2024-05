Eesti tippvehkleja alustas treenimist abikaasa käe all

Muide, kunagi olevat Garozzo öelnud, et ei hakka kunagi abikaasat treenima. «Sest me töötame koos, elame koos ja kui veel trenni teha koos, siis on väga raske, läheb paljuks ja tülimomente on rohkem. Aga detsembris olime jõulude ajal Sitsiilias ja ma rääkisin temaga, ütlesin, et ma tunnen, et mul on vaja, aita mind,» avas Kirpu tausta.