Viigivärava löönud Zenjov: minu ja Vassiljevi osas töötas treeneri plaan suurepäraselt

«Mõtlesin, et see oli treeneri (Martin Reimi) plaan, et vastased on natuke väsinud ja tulen seejärel väljakule,» sõnas teiseks poolajaks vahetusest väljakule pääsenud Zenjov.

Zenjov tõi võiduga kohtumise järel paralleele märtsis Horvaatiaga peetud kohtumisega, kus ta ise ning Konstantin Vassiljev sekkusid samuti mängu vahetusest. Toona võitis Eesti 3:0.

«Oli selline mõte, et tuleme värskelt väljakule. Täpselt nii nagu Horvaatiaga. Tulime Vassiljeviga väljakule ja lõpetasime asja ära,» tõdes Zenjov, et peatreeneri plaan töötas perfektselt. «Esimesel poolajal kontrollisime mängu käiku hästi, kuid võimalusi ei tulnud. Teisel poolajal suutsime omad olukorrad ära oodata.»

Löödud väravast loodab Zenjov abi ka uue koduklubi otsimisel. Viimased kaks hooaega Aserbaidžaanis Qabala meeskonna ridades pallinud ääreründaja sõnul midagi konkreetset tal veel rääkida ei ole.

«Nüüd vaatame, kas tuleb midagi erilist. Konkreetselt midagi laual ei ole. Loodan, et saan lepingu ilma testimiseta. Loodetavasti aitas ka värav kaasa,» tunnistas Zenjov. «Eelkõige tahaks, et perekonnal oleks hästi. Mul läheb laps sügisest lasteaeda. Pean ka neid aspekte arvestama.»