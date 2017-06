Ulmeline summa: Madridi Real nõuab Ronaldo eest 400 miljonit eurot!

Ronaldo kõige tõenäolisemad sihtpunktid on tema kunagine koduklubi Manchester United või Prantsusmaa suurklubi PSG. 32-aastane portugallane esitas klubile lahkumissoovi, kuna on pahuksis Hispaania maksuametiga ning ei tunne, et klubi teda antud kaasuses toetaks.

Alles novembris sõlmis Ronaldo Realiga uue viieaastase lepingu, mis tõstis Ronaldo nädalapalga koguni 400 000 euroni.

Tegelikult võiks Madridi Real Ronaldo eest nõuda koguni miljardi euro suurust tasu, sest just selline väljaostuklausel on kirjas Ronaldo lepingus, kirjutab Sportsmail. Selline summa oleks ulmeline isegi pururikastele Hiina klubidele.

Kuna Ronaldo viibib koos Portugali koondisega Venemaal konföderatsioonide karikaturniiril, ei ole Reali ninameestel võimalik ka Ronaldot maha rahustada. Õigupoolest kirjutab Marca, et Real käitub aumehelikult ning ei tülita järgmise kahe nädala jooksul Ronaldot isegi telefonitsi. Pärast turniiri plaanitakse aga Ronaldo ja tema tiimiga silmast-silma rääkida.