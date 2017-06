Kaljuveer: Kanal 2 lahkumine vabalevist ei mõjuta kuidagi olümpiamängude ülekandeõigusi

«Levinõude kohaselt peab olümpiamänge edastav kanal katma 90 protsenti riigi territooriumist. Kanal 2 puhul on see protsent 98 ja Kanal 12 puhul 92,» selgitas Kaljuveer. Samuti on tema sõnul täidetud nõue, et kanali vaatamise eest ei tohi raha võtta. «Kuna olümpiamänge näitavad kanalid kuuluvad kõigi teenusepakkujate põhipakettidesse, ei küsitagi nende eest eraldi raha. Olümpiamängude ülekandeõiguste lepingus on see kõik täpselt sätestatud ja Kanal 2 vabalevist lahkumine seda lepingut ei riku,» rõhutas Kaljuveer.

Olümpiamängude puhul on põhikanaliks Kanal 2, kust tuleb Kaljuveeri sõnul praeguse plaani kohaselt umbes 95 protsenti otseülekannetest. Kanal 12 päralt jäävad valdavalt ülekannete kordused. Praegu kasutab Eesti televaatajatest juba ligi üheksa kümnendikku nimetatud kanalite vaatamiseks mõne operaatorfirma teenuseid ja neid ei puuduta Kanal 2 vabalevist lahkumine seetõttu vähimalgi määral.