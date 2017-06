Jälle stabiilselt visanud Kirt Soome ässale vastu ei saanud

Kirt näitas täna taas stabiilsust, kui näitas taas viset üle 83 meetri. Tema seeria: 77.52 - 83.60 - 76.00 - 80.71.

34-aastane Pitkämäki avas võistluse ülesastumisega ning jäi ka pärast teist katset (83.31) veel Kirdile alla, kuid kolmanda katse tulemus 88.27 oli juba EMi rekord.

37 ala järel on Eesti jätkuvalt esiliigast välja kukkumas, kui 209 punktiga ollakse 10. kohal. 9. kohal oleval Belgial on 236,5 punkti.

Confirmation of a brilliant performance from Tero Pitkamaki to claim maximum points in the javelin with a championship record. #vaasa2017 pic.twitter.com/1eA8IdnXTX