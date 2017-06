POSTIMEHE VIDEO! Järveoja Poola ülikiiretest teedest: naeratus tuleb näole

«Masinas olla on väga lahe. Katse lõpus oli ikka nägu naerul. Mida kiiremaks hoog läheb, seda kiiremini kurvi läbi saab, kuna see aerodünaamika on nii hea. See on hea tunne, kui kurvid tulevad täpselt läbi, seepärast me seda ala teemegi, et mingit naudingut ka saab!»

Järveoja kinnitas, et hommikusel testikatsel olid olud väga libedad. Ometi saadi testikatsel kirja teine koht. «Kaks viimast läbimist olid paremad,» kinnitas ta.

Kaardilugeja jaoks on Poola ralli üpris raske, sest katsed on küll lühikesed, aga väga kurvilised. «Kiireid kurve on palju ning neid pole kindlasti lihtne kirja panna. Igal kurvil on imepisikesed vahed ning neid õigesti ära tunnetada on omaette küsimus. Aga kui sõiduks läheb, siis see on puhas nauding.»

Järveoja kiitis ka rohkete eestlaste kohalolu, keda oli hooldusala juures korralik hulk. «Mõned vapramad on kohal, see on ainult väga meeldiv. Loodame, et raja ääres on ka palju eestlasi! Nad on nii karastunud, et saavad ka vihmaga hakkama.»