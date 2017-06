Anti Saarepuu vastuväide Postimehe artiklile: kinnitan, et mina ei ole valetanud

Avaldame Saarepuu avalduse täismahus:

Eesti Suusaliidu meediapartner Postimees ning Eesti Suusaliit ja Hr Siim Sukles ja Hr Andreas Laane eksitavad avalikkust 28.06.2017 artiklis «Treener Anti Saarepuu rääkis end Suusaliidu ja Team Haanja lepingutüli kommenteerides sisse».

Kuigi Eesti Suusaliit ja selle juhid on väitnud, et nemad ei soovi lahendada asju meedia teel, siis kahjuks on nad jätkuvalt valinud just selle tee. Seetõttu palun avaldada ka minu vastulause meedias.

ESLi leping sportlastele ei jäta mitte mingit võimalust sportlastel sporti teha. Sportlastel on valida kahe variandi vahel:

- kirjutada lepingule alla ning võtta 120 000 eurone kohustus (hooldetiimi eelarve), mille katmiseks sportlastel raha ei ole ning mis lõppeb sportlaste füüsilisest isikust pankrotiga. Lisaks anda 200 ruutsentimeetrit dressipinda ESLile selle sponsorite logodeks, mis lõppeb meie tänaste sponsorite kaotamisega.

- lepingule mitte alla kirjutamisel ähvardab ESL võtta ära ka EOK toetuse, mida nad täna on ka teinud. ESL täna murdmaasuusatajaid ei toeta, EOK toetuse äravõtmisel võetakse ära ka riigi toetus ning lisaks ähvardatakse oma meediapartneri kaudu sportlasi mitte olümpiamängudele lasta.

Seega tekib olukord, kus saades EOKlt 80 000 eurot peame ise maksma Suusaliidu asemel hooldetiimile 120 000 eurot ja loobuma oma sponsoritest. Lihtne loogika ütleb, et siis meil pole enam pennigi raha ei treenimiseks ega võistlemiseks ja lisaks oleme 40 000 eurot hooldemeeskonna eest võlgu ka veel.

Kuigi ESL on otsustanud ajada asju meedia vahendusel, siis miskipärast ei ole nad omalt poolt avaldanud vaidluse aluseks olevat lepingut ning murdmaasuusatajate täiendusi sellele. Sel põhjusel leiate antud kirja manusest ESLi lepingu koos Team Haanja lepinguparandustega. Antud dokument kinnitab, et Hr Laane väide, et vaidlus käib ühe punkti üle, on vale, kuigi Siim Sukles kinnitab, et Andreas Laane räägib sulatõtt.

Olen veendunud, et sellisele ESL poolt pakutud jaburusele ei kirjuta keegi alla ning kindlasti on vale ka ESL väide, et teised sportlased on analoogsele lepingule alla kirjutanud.

Jätkuvalt oleksime nõus alla kirjutama neile kolmele punktile, mis olümpiakomitee algselt välja pakkus: sportlane peab valmistuma olümpiaks, järgima head tava ja antidopingureegleid ja aruannete esitamine.

Kinnitan, et mina ei ole valetanud, tegemist on Siim Suklese, ESLi ja selle juhtide ning ajakirjaniku poolt loodud vale kontekstiga.

Ühtlasi edastas Team Haanja ajakirjanikele Eesti Suusaliidu ja sportlase vaheline koostöökokkulepe (sportlaste parandused ja kommentaarid punasega, mitteaktsepteeritavad osad sinisega):

Käesolev kirjalik koostöökokkulepe (edaspidi Leping) on sõlmitud …. juunil 2017. a. MTÜ EESTI SUUSALIIT, registrikood 80071971, asukohaga aadress Lõõtsa 8, 11415 Tallinn (edaspidi “Suusaliit”), ja Eesti murdmaasuusatamise koondise liikme…………………………………, isikukood…………………………….. (edaspidi “Sportlane”) vahel

Omavaheliste suhete reguleerimisel juhinduvad pooled heast tahtest, Spordieetika koodeksist, Lepingust, FIS reeglitest, Maailma Antidopingu Agentuuri (WADA) Dopinguvastasest Koodeksist ning Eesti Olümpiakomitee (EOK) ja Suusaliidu vahelisest Spordiala arengu tagamise ja koostöökokkuleppest. SOOVIKS NÄHA EOK JA ESL KOKKULEPET. SELLEGA TUTVUMATA EI SAA SELLEST JUHINDUDA.