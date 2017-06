Kolmandat kohta hoidev Tänak Postimehele: keerulisust lisavad juurde pidevalt muutuvad olud

«Olud on päris põnevad: pikalt on järjest vihma sadanud ja isegi kruusateed hakkavad juba mudaseks minema. Kindlasti on palju libedaid kohti ja keerulisust lisab juurde see, et olud muutuvad pidevalt,» ütles Tänak.

4. kiiruskatsel tegi eestlane veidi liiga auto vasakpoolsele esiosale. «Ei midagi erilist, lihtsalt põhupall,» kommenteeris Tänak lühidalt olukorda. Lisaks suretas 29-aastane saarlane 5. kiiruskatse stardis auto välja, misjärel langes üldarvestuses kolmandale kohale, jäädes teisel kohal asuvast Thierry Neuville'ist (Hyundai) maha kõigest poole sekundiga. «Üldiselt auto toimib väga hästi, pole mingeid probleeme. Muudame küll midagi kordusläbimisteks, kuid mitte midagi suurt. Kui rööpas rajad teisel ringi on, seda ei oska praegu öelda,» lisas Tänak.

Reedene rallipäev jätkub kell 14.45 algava 6. kiiruskatsega. Täna on kavas veel viis kiiruskatset.