Ilma tagatiivata eeskujulikult sõitnud Tänak: ennast ma kiitma ei hakka

«Ennast kindlasti kiitma ei hakka. Läks nagu läks. Meie poolt vaadatuna oli õnneks ka teistel ebaõnne. Oleme jätkuvalt Thierryle suhteliselt lähedal, aga selge see, et väga mugav see pärastlõuna ei olnud,» ütles Tänak pärast laupäevast viimast katset.

Kui palju tagatiivata sõitmisega eestlane aega kaotas, on võimatu öelda. «Neid sekundeid ei oska keegi arvutada,» lausus Tänak.

Homme on kavas neli kiiruskatset, millest esimene algab kell 9.10 ning viimane kell 13.18. «Võitlus jätkub ja tundub, et ilm hoiab asjad põnevana. Homme on pikk päev ja mitte üldsegi lihtsad katsed,» jätkas Tänak.