Hayden Paddoni uskumatu ebaõnnejada sai Poola ralli lõppedes jätku

Poolas teisena lõpetanud Paddon võis seejärel rõõmsalt tiimi tänada, et nad on temasse jätkuvalt uskunud. Pikalt Paddon siiski rõõmustada ei saanud, kuna teekonnal koju sai tema tänavuse aasta ebaõnnejada ta taas kätte.

Nimelt lendas Paddon kodu poole läbi Berliini Tegeli lennujaama. Nagu sel aastal juba mitmel puhul tavaks, siis ka sel korral suutsid sealsed töötajad Uus-Meremaa rallimehe pagasi ära kaotada. Paddoni sõnul on ta sel aastal Tegeli lennujaama külastanud neljal korral ja igal korral on tema pagas ka kaotsi läinud.

So it's official - @berlinairport Tegel is the worse airport in the world. 100% success ratio of lost baggage - 4/4 in 6 months