Leping tehtud! Konstantin Vassiljev sai oma tahtmise

Vassiljevi agent Jevgeni Novikov ütles juba talvel, et eesmärk on sõlmida kolme-aastane leping. Arvestades, et Vassiljev saab 16. augustil 33-aastaseks, on sedavõrd pika kontrahti allkirjastamine jalgpallimaailmas kindlasti ebatavaline.

Vassiljevi head esitused Bialystoki Jagiellonias - tema 13 väravat ja 14 resultatiivset söötu aitasid klubi eelmisel hooajal hõbemedalini - veensid aga Piasti just säärast pakkumist tegema. «Naasen Gliwicesse usus, et meid ootab edukas hooaeg. Olen rõõmus, et saan selless panustada,» sõnas Vassiljev klubi koduleheküljele.

«Teadsime, et palganumbri osas me teiste klubidega võistelda ei suuda. Seega pakkusime Kostjale midagi, mida ta soovis - meelerahu, mis tuleneb teadmisest, et tal on pikaks ajaks olemas hea meeskond, ja paindlikkust lepingust väljumisel,» lausus Piasti klubi president Lukasz Piworowicz.

Nagu Novikov eelmisel nädalal Postimehele märkis, pakkusid teised Poola klubid (Jagiellnia, Kielce Korona ja Zabrze Gornik) kahe-aastast lepingut ja seetõttu eelistati Piasti, kes võitis tunamullu Ekstraklasas hõbemedali, aga oli lõppenud hooajal kümnes.

Poola kõrgliiga hooaeg algab järgmisel nädalavahetusel. Piast peab esimese mängu laupäeval, 15. juulil ning Vassiljevi klubi vastaseks on teise Eesti koondislase Sergei Zenjov vastne tööandja Krakowi Cracovia.

* * *

Konstantin Vassiljev

Sündinud 16. augustil 1984.

Positsioon: ründav poolkaitsja.

Klubikarjäär: FC Levadia (2003-07), Lendava Nafta (2007-10), FC Koper (2011), Permi Amkar (2011-14), Gliwice Piast (2014-15), Bialystoki Jagiellonia (2015-17), Gliwice Piast (2017-...).

Koondisekarjäär: 97 A-maavõistlust, 23 väravat.

Auhinnad: Eesti parim jalgpallur 2010, 2011, 2013, Eesti meister 2004, 2006, 2007, Poola MV hõbe 2017, Valgetähe IV klassi ordeni laureaat.

Hooajal 2014-15 lõi Vassiljev Piasti kasuks viis väravat, nende seas järgneva iluduse: