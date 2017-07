M-Spordi boss: Tänak võib Soome MM-rallil võidelda taas võidu eest

«See valmistab pettumust, et jäime Poola rallil võidust ilma viimaste katsete eel, kuid võib öelda, et Otil oli ka väga palju ebaõnne,» sõnas Wilson M-Spordi kodulehele. «Nägime, et paljud sõitjad eksisid samas kohas. Tema auto sai aga nii palju kannatada, et võistlus oli tema jaoks läbi.»

Wilsoni sõnul pikalt sellel ebaõnnestumisel ei peatuta ning hakatakse valmistuma 27.-30. juulini toimuvaks Soome ralliks.

«Kokkuvõttes valmistas Poola ralli pettumuse, kuid võtame siit kaasa positiivse. Usun, et sama teeb ka Ott. Ta näitas uskumatut kiirust ja ta võib minna Soome rallile enesekindlalt. Ta on võimeline võidu eest heitlema,» rääkis Wilson. «Juhtunu muudab ta ainult tugevamaks ja kindlameelsemaks. Olen selles täiesti kindel.»

MM-sarja üldseis:

Sebastien Ogier 160 punkti Thierry Neuville 149 Jari-Matti Latvala 112 Ott Tänak 108 Dani Sordo 82 Elfyn Evans 57 Hayden Paddon 51 Craig Breen 43

Võistkondlik arvestus: