Suurbritannia autoralli MM-etapil toimub haigete puude tõttu muudatus

Ralli ühes võistluspaigas Myherinis levib seen nimega Phytophthora ramorum, mis põhjustab puude äkksurma. Just selles kohas peaks toimuma ralli esimene kruusal sõidetav kiiruskatse. Esialgu oli kiiruskatse pikkuseks plaanitud 31,8 km, kuid nüüd saavad sõitjad läbida ainult 18,2 km, kirjutab Autosport.com.

Kuna antud kiiruskatse on kavas kaks korda, siis jääks sellisel juhul ralli kogupikkus 27,2 km võrra lühemaks.

Ralli kogupikkuse vähenemise vältimiseks on programmi lisatud aga veel üks kiiruskatse. Nii tuleb rallimeestel olla laupäevasel võistluspäeval juba enne päikesetõusu valmis, et läbida Aberhirnanti kiiruskatse. Esialgse plaani kohaselt pidi see katse olema kavas ainult laupäeva õhtul, kuid nüüd läbitakse see kahel korral. Selle muudatuse tõttu jääb ralli võrreldes esialgsega ainult 6,5 km võrra lühemaks.