Poolas poodiumil lõpetanud Ogier: polnud mõtet ülemäära pingutada

Poolas võidutsenud Hyundai piloot Thierry Neuville jääb nüüd neljakordsest maailmameistrist maha vaid 11 punkti võrra, kuna Ott Tänaku tiimikaaslast tabasid kaks rehvipurunemist, spinn ning generaatoriprobleem. Sestap langes Ogier vahepeal koguni kuuendale positsioonile, ent suutis viimaks ikkagi lõpetada kolmandal kohal.

«Me päästsime niivõrd palju punkte kui võimalik. Esiteks, ilmastikuolud polnud lihtsad ning ma pole kunagi autoroolis ülemäära pingutanud. Seevastu olen alati lähenenud olukordadele tunnetuse pealt ning pole liialt riskinud, kui ma tunnen, et olukord pole täielikult minu kontrolli all,» rääkis 33-aastane Ogier.

«Kuna teeolud olid ülimalt libedad, siis ma ei julgenud võtta täiendavaid riske, et saavutada maksimumkiirust. Lõpptulemus näitab, et see ei olnud halb otsus. Meie stabiilsus nädalavahetuse jooksul pakkus olulise tulemuse,» tõdes prantslane.

«Kui oleksime võtnud suurema riski, siis selleks polnud võidust kindlasti piisanud. Osaliselt seetõttu, et avapäeval olime teedepuhastaja rollis ning teisalt tabasid meid mitmed muud probleemid,» lisas ta.

Ogier’ sõnul võitlevad tänavu maailmameistritiitli nimel tema ning Neuville, kuna Tänak sõitis Poolas vastu puud ning Jari-Matti Latvalat (Toyota) tabas siduririke, mistõttu jäid need kaks meest punktidest ilma. «Kaks peamist kandidaati neljast kaotasid omajagu punkte ning nüüd on konkurents tipus palju selgem,» tunnistas Ogier.

MM-sarja üldseis: