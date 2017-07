Läti tennisestaari Jelena Ostapenko ümber puhkes Wimbledonis väike skandaal

Ostapenko alistas kolmandas ringis 7:5, 7:5 itaallanna Camila Giorgi. Matši järel teatas Läti esireket, et itaallanna isa Sergio kasutas matši ajal alatuid trikke. Ostapenko sõnul üritasid itaallased tahtlikult teda servimise ajal endast välja viia.

«Minu servimise ajal oli mõnel korral kuulda, et nad tegid väga valju häält. Ma ütlesin ka kohtunikule, et ta hoiaks neil silma peal,» rääkis Ostapenko pressikonverentsil.

«Just minu servi eel hakkas keegi köhima. Minu arvates ei ole selline käitumine spordimehelik,» sõnas ta. «Wimbledon on ikkagi väga kõrge tasemega turniir ja inimesed peavad endale aru andma, kus nad on.»

«Ma arvan, et seda tegi tema (Camila Giorgi) isa. Või keegi teine tema lähedastest. Tegemist on inimestega, kes on igapäevaselt tennisega tihedalt seotud. Nad peaksid teadma käitumisreegleid,» sõnas Ostapenko veel.

Suure slämmi turniiridel nüüd kümme kohtumist järjest võitnud Ostapenko (WTA 13.) läheb neljandas ringis vastamisi ukrainlanna Elina Svitolinaga (WTA 5.).