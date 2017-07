16-aastane noormängija jättis Baltikumi vanima karika Eestisse

Proffide klassis kaitses napilt aga kindlalt oma eelmise aasta võitu endine Euroopa Tuuri mängija Peter Gustafsson, kes kõik kolm päeva pidi tõrjuma Sander Aadusaare rünnakuid. Veel 8 rada enne lõppu oli võistluse avapäeval 22-aastaseks saanud Aadusaar kahe löögiga ees, kuid kogenum kolleeg võttis lõpusirgel oma.

Rootslase kogutulemus: 5 (ringid 71-67-73) ja auhinnaraha võidu eest 4000 eurot. Aadusaar teisena: 3 (ringid 68-71-74). Kolmandana Peter Erofejeff Soomest: +2 (ringid 75-72-71). Danske Banki poolt väljapandud auhinnaraha 10 500 eurot jagati seitsme parima vahel.

Meesamatööride klassi võistlus tõi Eesti jaoks suurima õnnestumise, kus Niitvälja golfiklubi liige Carl Enn Hellat näiliselt mängleva kergusega ja tulemusega 3 oma nime Baltikumi vanimale karikale sai jäädvustada.

Kolme päeva peale mängis Hellat tervel 16 birdie´t – rohkem kui ükski teine mängija võistlusel. Eestlane hoidis oma selja taga läbi aegade kõige tugevama keskmisega HCP’ga osalenud võistlejaid. 2. koht läks soomlasele Dominic Jonesele, kes kordas sellega oma 2014. aasta saavutust tulemusega +2 (ringid 73-72-72).

«Niitvälja Karikas on üks mu lemmikvõistlusi ja kuigi täna puttamise tõttu võiduvõimalust ei tekkinud, siis soovin kindlasti tulla tagasi seda viga parandama. Võistluse tugevust näitab ilmekalt see, et kolm aastat tagasi tulin ma samale kohale, kuid 15 lööki kehvema tulemusega, mis täna oleks andnud alles 11. koha,» ütles Dominic pärast võistlust.

Naiste arvestuses kaitses tiitlit lätlanna Linda Dobele tulemusega +9 (ringid 72-81-72), teiseks jäi Niitvälja golfiklubi mängija Annika Meos tulemusega +16 (ringid 77-75-80).

Meeseeniorite arvestus tuli võitjaks Estonian Golf & Country Club’i esindav rootslane Jan Larson tulemusega +23 (ringid 80-80-79), teiseks jäi eelmise aasta võitja Raivo Velsberg Niitvälja Golfiklubist tulemusega +24 (78-84-78).