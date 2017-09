Bamba Fall liitub TLÜ/Kaleviga: leping on sõlmitud, aga mees on veel piiri peal kinni

31-aastase Falliga on klubil leping juba sõlmitud ning praegu ongi kõik vaid viisa taga. «Euroopa olukord väga kiita pole ning kõiki, kes tulevad, võetakse kui põgenikke. Väga tihti ei pea kedagi Senegalist Eestisse tooma ka,» selgitas meeskonna peatreener Raido Roos olukorda.

Falliga on asju aetud ligi kaks nädalat. Toimingud on jõudnud nii kaugele, et Senegalist on mees jõudnud Kairosse, kus on olemas Eesti saatkond. «Senegalis oli võimalik asju ainult prantsuse keeles ajada ning ega vastused polnud ka päris konkreetsed,» põhjendas Roos, miks Fall praegu Egiptuse pealinnas viibib.

Kairos on toimingud liikunud sujuvamalt ning viisataotlus anti sisse esmaspäeval. Menetlustoimingud võivad Roos sõnul aega võtta kaheksa päeva, kuid võib juhtuda, et saab ka kiiremini.

Fallini jõuti tänu klubi uuele omanikule, kellel oli tema kontakt olemas. Kuna Roos vajas meeskonda ühte pikka, oli asi selge. Küll aga on praegu asjaosalistel teadmata, mis tasemel Fall on.

Pärast Kalev/Cramost lahkumist mängis Fall mõnda aega Riia VEFis, siis korraks ka Kosovos ning viimased kaks hooaega Iraani kõrgliigas. Tõsi, viimane hooaeg jäi tal klubi finantsprobleemide tõttu pea tervenisti mängimata.

«Ega me täpselt ei tea, mis seisus ta on. Mängumehed, kes siia tulevad, ütlevad alati, et on supervormis ning kõige paremad. Üks asi on jutt, teine see, kui ta kohal on,» lausus Roos.

Tõenäoliselt sellist Bamba Falli, keda me Kalev/Cramo aegadest mäletame, me ei näe. Kuigi Roos ei osanud Falli hinnaklassi öelda, kinnitas ta, et see on aastatega palju langenud. «Konkreetselt ei oska öelda, aga kindlasti ei ole meil selliseid võimalusi, et kelleagi võistelda. Ju see hinnaklass on aastatega väga palju vähenenud.»