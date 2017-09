Donald Trump solvus NBA tähtmängija peale

Golden State Warriors alistas viiemängulises finaalseerias Cleveland Cavaliersi ning krooniti juunikuu alguses kolmekordseks (1975, 2015, 2017) NBA tšempioniks. Kui traditsiooniliselt külastatakse võidu järel üheskoos Valget Maja, otsustati ühiselt traditsiooni murda. Põhjuseks president Trump.

«Ma ei taha minna. See käib minu veendumuste vastu. Kui ma sinna üksi läheks, oleks meil päris lühike vestlus,» teatas Stephen Curry, keda toetas finaalseeria väärtuslikem mängija Kevin Durant.

«Ei, ma ei taha seda teha. Mul puudub austus seal olevate inimeste vastu,» rääkis ta otsekoheselt.

Eile vahendas ESPN, et meeskond asub arutama, ehk tasuks Valget Maja külastada hooaja eel. Nüüd säutsus aga Trump ise, et ta ei taha selliseid külalisi näha.

«Valge Maja külastamine peaks olema meistritiitli võitnud meeskonnale suureks auks. Stephen Curry kõhkleb, seega on kutse tagasilükatud.»

Going to the White House is considered a great honor for a championship team.Stephen Curry is hesitating,therefore invitation is withdrawn!