Karl Kruuda Hyundai WRC-tiimi ei pääsenud

Kruuda, Emil Bergkvist, Gus Greensmith, Jari Huttunen, Pepe López, Pierre-Louis Loubet, René Mandel ja Kalle Rovanperä läbisid kõik septembris Hyundai i20 R5 rollis testid kruusal ja asfaldil ning vestlusvooru, kus hinnati nii nende mehaanilisi teadmisi kui suhtlemisoskust. Selle põhjal valisid tiimibossid välja sõitja, kelles nähakse suurimat potentsiaali. Mõneti üllatuslikult ei osutunud valituks Kalle Rovanperä, kes on samas oma tulevikku juba teataval määral sidunud M-Sport meeskonnaga. Võimaluse täishooaeg kaasa teha saab hoopis tema rahvuskaaslane Jari Huttunen.

Huttuneni senine kõige uhkem tulemus pärineb koduselt Soome MM-rallilt, kus ta suutis vaatamata peaaegu olematule neljaveolise ralliauto taltsutamise kogemusele WRC2 arvestuses triumfeerida.

Welcome the newest member of the Hyundai Motorsport team @HuttunenRacing joins as our Development Driver for 2018. https://t.co/dEuHAFIBqw pic.twitter.com/yQbX0Jxh17