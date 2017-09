Kohustusliku imevidina hind kutsub vormel 1 tiimide seas esile nurinat

Sõitjad on seni kritiseerinud nähtavust, mida halo piirab, lisaks tekitavad see väidetavalt peapööritust. Saksa väljaande Auto Motor und Sport väitel on halo-kaari valmis tootma kolm firmat, konkursi võitja saab seejuures õiguse tarnida samasuguseid kaari ka vormel 2 ja vormel E sarjale.

Nüüd on aga selge, et üks kaar läheb maksma vähemalt 13 000, halvemal juhul isegi 24 000 eurot. «See on kallis. Siinkohal tuleb arvestada, et peame kaared lisama ka nendele autodele, mis läbivad FIA ametliku kokkupõrketesti,» torises Force India võistkonna tehniline direktor Andy Green.