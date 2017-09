Vanameister Kriisa noore peatreeneri plaanidega kokku ei sobi

Meil on palju noori, meie keskmine vanus on 25–26 aastat. Meil pole ühte kindlat liidrit, vaid kõik mängijad on liidrid,» teatas Zeids pressikonverentsil.

Vanameister Kriisa lätlase plaanidesse esialgu ei sobi, kuid midagi isiklikku tal eestlase vastu pole.

«Aga mul on raske nõuda 43-aastaselt mängijalt, et ta harjutaks iga päev mitu tundi korvpalluritega, kes on temast kaks korda nooremad,» selgitas Zeids Õhtulehele.

Selle aasta alguses Juris Umbraškolt treenerikohustused üle võtnud Zeids lisas Postimehele, et eelmisel hooajal ta Eesti meistriliiga tasemest selget pilti ei saanud ning kavatseb tänavu sellele rohkem keskenduda. «Meie eesmärk on võita. Muud ma ei luba,» naeris ta.