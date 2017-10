Avo Keel Läti koondise peatreeneriameti kuulujuttudest: minuga on tõesti ühendust võetud

Pärast Tartu Bigbanki 3:0 alistamist rääkis Keel Kanal 12 otseetris, et kuulujutud, mis viivad teda Läti võrkpallikoondise peatreeneriks, ei tule päris taevast. «Läti võrkpalliliit on võtnud Eestist kahe inimesega ühendust ühega Lätist. Nad ootavad otsuse ära, millal ametlikult EM-kvalifikatsioonimängud toimuvad. Kui ametlik otsus tuleb, küll siis Läti alaliit oma valikud teeb. Mulle on helistatud ja on küsitud, kuid kõik on hästi pinnapealne olnud,» sõnas Keel.

Tänast mängu kommenteerides tõdes võrkpallitreener, et pärnakad on teinud igati eeskujuliku hooaja alguse. «Karikate võitmiseks tuleb vaeva näha. Meil, nagu ka teistel, tuleb hooaja jooksul tõuse ja langusi. Kümnepallisüsteemis liigume praegu seitsme-kaheksa vahel ehk saame veel ka paremaks minna.»

Vaata ka videointervjuud Tartu Bigbanki peatreeneri Oliver Lüütsepaga: