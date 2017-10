Kontaveit jätkab langevas joones, lätlanna tõusis karjääri parimale kohale

Kaia Kanepi langes ühe koha võrra ning on 112. kohal. Maileen Nuudi tõusis kaks kohta ja on 1162.

Maailma esireketina jätkab hispaanlanna Garbiñe Muguruza. Teisel kohal on rumeenlanna Simona Halep ning kolmas on ukrainlanna Elina Svitolina. Äsja Wuhani tenniseturniiril Muguruza alistanud 20-aastane lätlanna Jelena Ostapenko parandas karjääri parimat positsiooni ning on nüüd kaheksandal kohal.

NAISTE TOP10

1. Garbiñe Muguruza (Hispaania)

2. Simona Halep (Rumeenia)

3. Elina Svitolina (Ukraina)

4. Karolina Pliškova (Tšehhi)

5. Venus Williams (USA)

6. Caroline Wozniacki (Taani)

7. Johanna Konta (Suurbritannia)

8. Jelena Ostapenko (Läti)

9. Svetlana Kuznetsova (Venemaa)

10. Dominika Cibulkova (Slovakkia)

Meeste tennise edetabeli esiotsas muutusi pole: esikohal jätkab hispaanlane Rafael Nadal, teine on šveitslane Roger Federer ja kolmas britt Andy Murray.

Jürgen Zopp tõusis ühe koha võrra ning on 191. Vladimir Ivanov langes 51 positsiooni võrra ning on 478. kohal, Kenneth Raisma on 715.