Pommuudis: Tänak valis Saaremaa ralliks üllatusliku kaardilugeja

Juubelirallist võtab osa kahekordne (2009 ja 2013) Saaremaa ralli võitja Georg Gross, kes sõidab tänavu Tänakuga ühes masinas. Gross istub seekord Ford Fiesta kõrvalistmel ning on Tänaku kaardilugeja. Ühtlasi on kindel, et Tänaku põhikaardilugeja Martin Järveoja rallil ei osale.

Rallile on registreerunud 183 ekipaaži. Eestlaste kõrval võtavad võistlusest osa soomlased, venelased, lätlased, leedukad, norralased, rootslased ja paljud teised välismaalased.