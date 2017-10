Prantsusmaal hukkus rallimees

Mora näol on tegemist rallisõitjaga, kes on varasematel aastatel sama võidusõidu võitjaks kroonitud. Tema 20-aastane kaardilugeja Florian Moinet haiglaravi ei vajanud, kuid on juhtunust šokeeritud.

Intsident leidis aset pühapäeva hommikul kell 10. Ralli turvalisuskomitee kontrollis mõned päevad enne võistluse algust katsed põhjalikult läbi ning midagi ebanormaalselt ei tuvastanud. Võistlus on peatatud ja alustatud uurimisega, mis säärase õnnetuse põhjustas.