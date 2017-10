Konstantin Vassiljev jääb Eesti ja Bosnia homsest mängust eemale

«Kallaste pole jätkuvalt mängukõlbulik ja Vassiljevil on väike rebend reie tagalihases – teda ootab ees paarinädalane paus,» sõnas Reim. «Kedagi ma nende asemele ei ole kutsunud.»

Mänguks valmistumine on Reimi sõnul olnud tavapärane, sest selles tsüklis on tulnud harjuda, et kahe päeva tagant peetakse juba uus mäng. «Oleme alati teiseks mänguks hakkama saanud, suutnud värskuse jalgadesse tuua. Kuid kindlasti on olukord alati natuke erinev, praegu tuli näiteks arvestada, et osal mängijatel on hooaja lõpp ja tuleb treeningutega eriti ettevaatlik olla. Kaks päeva on elatud taastumise tähe all, kergelt liigutud ja elu sees hoitud. Pisut tõsisem treening tuleb täna,» sõnas Reim.

Algkoosseisust Reim tavapäraselt liiga palju rääkida ei soovinud. «Mõni vahetus algkoosseisus kindlasti tuleb. Aga oli võimalus ka eelmises mängus mõnda mängijat säästa – sellevõrra tuleb ehk vahetusi tavapärasest vähem. Eks sellest saab pildi ette pärast tänast treeningut,» lausus ta.

Kui palju võib kohtumist mõjutada Bosnia seis ehk asjaolu, et edasipääsuvõimalus vastastel puudub? «Meid ei saa see palju puudutada, peame oma mänguga tegelema. Selle murega peavad bosnialased ise tegelema. Meil on viimane kodumäng sel aastal, tahame toetajaid vääriliselt tänada. Sellele, kuidas vastane mängima tuleb ja milline nende olukord on, me tähelepanu ei pööra,» lausus Reim.

Kas ründajana alustab Henri Anier, kes sekkus laupäeval Gibraltari vastu vahetusest? «Kui vaadata mängijate nimekirja, siis see väga pikk pole. On küll võimalusi, keda rünnakule panna, aga ründajaid on vähe. Henril on neist ilmselt kõige värskemad jalad,» keerutas Reim muigvelsui. Kas tähtsamad on Anieri värsked jalad või Tamme võimas sooritus? «Meil on mõlemad olemas. Tuleb täppi panna nende kasutamisega,» naeratas Reim.