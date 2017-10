Bosnia viisakas peatreener: loodetavasti näeme Eestit peagi mõnel suurturniiril

«Kummalgi meeskonnal pole võimalust edasi jõuda, aga tuletan meelde, et see on siiski valikmäng ja mõlemad annavad endast kindlasti kõik, et kohtumist võita. Teie meeskond on aastatega aina arenenud ja järjest parem. Kindlasti on teilgi asju, mida tahate veel parandada ja homses mängus just tulevikku silmas pidades katsetada. Soovin teile edu ja loodan, et näeme peagi teidki mõnel suurvõistlusel,» sõnas Baždarevic.

Kui palju oli peatreeneri sõnades viisakust ja kui tõsiselt MMile pääsemise võimaluse eelmises voorus minetanud külalised Eesti koondist tegelikult võtavad, selgub juba homme õhtul kell 21.45, kui pall Lilleküla staadionil mängu pannakse.