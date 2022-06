PM ARHIIV ⟩ Töökas ja andekas tütar Kaia õhutab Jaak Kanepit pingutama

Eesti viimase veerandsajandi võimekaimal tennisistil on tema isa meelest siiski vedanud - treener Tiit Kivistik on vajadusel tema päralt, Uuemõisa hallis saab ta iga kell harjutada.

«Üks treener seab oma elu õpilaste järgi,» arutleb Jaak Kanepi. «Teine kantseldab rühma, mille liikmed peavad end sättima juhendaja järgi. Tundub, et Kaial on treener, mitte ta ei kuulu lihtsalt Kivistiku gruppi. Vähe on inimesi, kes on nõus oma hinge andma tööle ja leppima ennast teostades väiksema palgaga.»