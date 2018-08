Kanteri 11 erinäolist medalit - kas karjääri viimasel võistlusel tuleb lisa?

«Kümnes medal on siiski mingi tähis. Nüüd tundub, et komplekt oleks nagu koos. Kui peaks juhtuma, et ma rohkem medaleid ei võida, siis usun, et saan selle eestlastelt andeks,» arutles Kanter, kes lisas kiiresti, et ei otsi tulevikuks mingeid alibeid. Rio olümpial on eesmärk kõige kõrgem – võita taas olümpiamängudelt kuld.