August Englas – erilise käepigistusega maadleja

Tuhandeid aastaid kasutusel olnud ja igaühele teada-tuntud käepigistust täiendatakse tavaliselt selge silmavaate, loomuliku naeratuse ning asjaliku fraasiga. Maadlusspordis on kätlemine aga osake ausast mängust. Omavahel kätlevad võistlust alustades ja lõpetades nii võistlejad kui ka matikohtunik. Kätlemine on austusavaldus reeglitele ja maadlejaile.

Eestimaal elab üks mees, kelle käepigistust saadab selline hingesoojus ja säravad silmad, et seda juba naljalt ei unusta. See on August Englas. Maadluskorüfee, kes pärast 21-aastaselt maadlusmatile astumist pole Eesti maadluselust kaugemale astunud.