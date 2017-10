Käsipalli otsepilt: HC Kehra külastab Viljandit

ENNE MÄNGU:

Kahe viimase hooajaga on need tiimid vastakuti olnud koguni 19 korda – ühe viigi juures on Kehral 10 ja Viljandil 8 võitu. Tunamullu alistasid mulgid poolfinaalseerias Kehra mängudega 3:1 ja jõudsid siis esimest korda klubi ajaloos finaali.

«Loodame, et numbrid ei valeta ja tuleb võrdne mäng,» lausus Viljandi peatreener Marko Koks. «Eelmisest mängust Servitiga pole meil midagi kaasa võtta, aga toonast Balti-liiga väsimust nüüd pole ja usun, et oleme ka emotsionaalsemalt paremas seisus. Robert Lõpp on taastumas vigastusest, aga kahjuks on ta vennal Markil jalg kipsis.»

Vigastused kimbutavad kehralasigi, sest Uku-Tanel Laast ja Dmõtro Jankovski pole paranenud. «16 meest on meil ikka olemas, nooremad saavad võimalusi ning loodan, et esile tõusevad uued tegijad,» sõnas Kehra juhendaja Kaupo Liiva. «Kerge ei saa olema – Viljandi on viimaste aastatega teinud kõva arengu ja viimastes Balti liiga mängudeski esines hästi.»

Tiitlikaitsja ja seni ainus täiseduga meeskond ehk Põlva Serviti sõidab külla Viimsisse, tabelis parema väravate vahe toel hetkel teist kohta hoidvale HC Viimsi/Tööriistamarketile. Kahel viimasel hooajal on klubid erinevates sarjades kohtunud 16 korda ja põlvalastel on kirjas 14 võitu. Mullu sai Viimsi Servitist jagu korra ning seda just hooaja esimeses kodumängus.

Kahe võiduga HC Tallinn võõrustab kolmapäeval Kalevi spordihallis seni nulli peal olevat SK Tapat. Viimane pole senistes mängudes mulluste esinelikutiimidega häbisse jäänud – kaotused tulid kaks korda 6 ja korra 8-väravalisena. Vastamisi on ka kaks meistriliiga esikolmikusse kuuluvat snaiprit, sest tapalaste Kaimar Lees on vaid kahe mänguga visanud 24 väravat, samas kui pealinlasel Marko Slastinovskil on kirjas 21 tabamust.