Anti Saarepuu suusaliidu negatiivsest otsusest: on küllaga võistlusi, kus saame jätkuvalt osaleda

«Olin teadlik, et kui 8. oktoobriks lepingul allkirju pole, võib suusaliit sellise otsuse teha,» sõnas Saarepuu täna hommikul Postimehele. «Meie plaane see siiski ei muuda - teeme trenni täpselt samamoodi edasi ja üritame tulemustega tõestada, et väärime kohta olümpial.»

Saarepuu sõnul leidub küllaga FIS-i madalama kategooria võistlusi, kus Team Haanja liikmed tohivad ka edaspidi võistelda. Näiteks hooaega alustatakse novembri keskel traditsiooniliselt Olose esimese lume võistlusel, kus suusaliidul puudub võimalus kellelegi kätt ette panna.

Team Haanjat esindab tülis suusaliiduga juba viimased poolteist kuud vandeadvokaat Erki Kergandberg.

«Mina ega sportlased pole selle aja jooksul enam alaliiduga suhelnud. Me pole juriidilistes küsimustes lihtsalt piisavalt pädevad, las see töö jääb advokaadile,» lisas Saarepuu.

Hetkeseisuga pääseks Pyeongchangi olümpiale kolm Eesti mees- ja kaks naissuusatajat. Täpseid kriteeriume, mille põhjal Lõuna-Koreasse sõitjad välja selgitatakse, pole suusaliit veel nimetanud, ent Saarepuu loodab, et valikut tehes lähtutakse ikkagi sportlikust printsiibist.

«Seda on igal momendil näha, kuidas suusaliit üritab tippsporti lõhkuda. Loodetavasti näeb ka ajakirjandus eelolevate võistlustega, milliseid Eesti suusatajaid oleks mõtet olümpiale lasta,» ütles endine tippsprinter lõpetuseks.

Kes kuuluvad Team Haanjasse? Suusatajad Aivar Rehemaa, Algo Kärp, Alvar Johannes Alev, Marko Kilp, Raido Ränkel, Andreas Veerpalu, Anette Veerpalu, Kaarel Kasper Kõrge, Karel Tammjärv ja Karl Erik Rabakukk. Treenerid Anti Saarepuu ja Andrus Veerpalu ning füsioterapeut Kaire Leibak.