Ennustus: Eesti läheb Bosnia vastu nelja (!) keskkaitsjaga

Paremäär Sergei Zenjov | Kui välja jätta vigastuse tõttu vahele jäänud võõrsil-mäng Belgiaga (1:8) mullu novembris, ei kuulunud Zenjov valikmängus viimati Eesti algkoosseisu 2013. aasta septembris. Ilmselge märk asendamatusest, mis on ka põhjus, miks Reim piiras tema laupäevase mänguaja 58 minutiga.

Ründaja Henri Anier | Joonas Tamm lõi laupäeval kaabutriki, aga Bosnia vastu tuleb Eesti ründajal võrreldes Gibraltariga peetud matšiga eeldatavasti oluliselt rohkem vastaste survestamisele keskenduda ning selles ampluaas on osa oma jalgpalliharidusest taktikakantsi Itaalia kõrgliigaklubi Genoa Sampdoria akadeemias omandanud Anier hetkel Eesti parim mees. Tamme roll Eestist tugevamate meeskondade vastu on vahetusest sekkuja ja seeläbi segaduse külvaja, mida ta tegi väga edukalt eelmises kodumängus Küprosega, kui andis Käidile resultatiivse söödu. Tamm sekkub tänagi ilmselt vahetusest.

Märkused ja võimalikud vahetused | Kui Eesti juhtub varakult kaotusseisu jääma, on loogiline lisada ründavust käikude kaupa. Esimene samm oleks Baranovi väljavahetamine Ilja Antonovi (võib-olla ka Sergei Mošnikovi või Artjom Dmitrijevi) vastu, mis tähendaks, et Mets laskuks täiendava keskkaitsja positsioonile ja keskväljaduoks oleks Käit – Antonov.

Teine ja kolmas käik oleksid (eeldusel, et vahetusi pole vaja teha vigastuste tõttu) ilmselt Tamm ja Mošnikov, võib-olla ka Dmitri Kruglov, kui on näha, et vasakult äärelt on võimalik tsenderdustele jõuda ja Eestil on lootust ka neid palle vastase karistusalas võita.

Kui Eestil õnnestub eduseis saavutada, ei tohiks vahetusteks kasutatavad mängijad oluliselt erineda, kuigi Dmitrijev nihkub sel juhul seoses lõhkuvate oskuste tõttu pingereas Antonovist ettepoole. Samuti suurenevad Kruglovi šansid. Samas oleks Tamm endiselt hea asendus Anierile, sest tooks platsile värskust, valmistaks õhujõuna Bosnia kaitsjatele ebamugavusi, annaks Eestile jõudu juurde standardolukordade kaitsmisel ja võimaldaks lõpusurve olukorras ka ekstreemseid samme astuda (nt umbkaitse).

Kui mäng püsib pikalt viigis, sõltub vahetuste iseloom, ajastus ja järjestus väga palju kohtumise iseloomust. Kui Bosnia suudab vaatamata demotiveeritusele – MMile ju asja pole – mängu kontrollida ja Eestit survestada, keskendub Reim ilmselt viigi kindlustamisele. Kui Bosnia esitus laperdab, tekib ahvatlus võitu õngitseda.