Avo Keel: Saaremaa uusrikkad on minu jaoks suurim mõistatus

Pärnu juhib Balti liigat täiseduga, olles loovutanud Rakvere, Tartu, Riia Tehnikaülikooli ja Jelgava vastu kokku vaid ühe geimi. «Oleme saanud tänavu tõesti väga hästi paigalt minema,» ütleb Keel. «Kõik need vastased olid ju liiga ülemisest poolest.»

Mis on olnud Keele enda hinnangul meeskonna edu alus? «Esiteks, Markkus (Keel) on hetkel sellises eas – vanus 17-23 -, kus sügisel vaatad mängijat ja ütled «ahah» ja kui kevadel uuesti vaatad, siis ütled juba «ohoo». Sellises eas võikski areng väga kiire olema. Eelmise hooaja hakul paljud kõhklesid, kas Markkus tuleb liidrirolliga toime, aga ta on juba tõestanud, et tuleb küll,» tunnustab juhendaja oma 22-aastast poega, kes dirigeerib sidemängijana meeskonna rünnakuid.

«Teiseks,» jätkab Keel, «seekord võib vist küll öelda, et meil on diagonaalründaja valikuga vedanud. (Edvinas) Vaškelisele hakkab kõik hästi külge nii jõusaalis kui pallitrennis. Siia tulles ei teadnud ta rebimisest ega rinnalevõtust suurt midagi. Ja esimeses pallitrennis astus ta tagaliinist rünnates viiest korrast kolmel joonele ning ei osanud blokkigi hüpata. Aga ta on kiiresti kõik puudujäägid likvideerinud. Ma usun, et teda saab veidi veelgi paremaks vormida.» Juhendaja kiidab teisigi uusi põhimehi eesotsas Rakverest saabunud nurgaründaja Kevin Saare ja libero rollis Edgar Järvekülje koha üle võtnud Silver Maariga.

Kas Keel nõustub hooaja alguse põhjal ütlema, et tänavused favoriidid on Balti liigas Pärnu ja vastloodud Saaremaa Võrkpalliklubi? «Hooaeg on veel väga noor ja ma ei julge nii vara midagi öelda. Uusrikkad on minu jaoks suurim mõistatus,» tögab Keel saarlasi. «Kui nende neljas leegionär, see kahe ja poole meetri pikkune tempomees (slovakk Matej Hukel) ka terveks saab, on tegu ikka ülikõva meeskonnaga. Vähemalt komplekteeritavuse poolest,» lisab Keel, jätmata siiski täpsustamata, miks Saaremaa klubi tema jaoks suurim mõistatus on.

Saaremaa ja Pärnu kohtuvad esmakordselt omavahel 1. novembril. Enne seda tuleb Keele hoolealustel pidada aga kaks Balti liiga kohtumist leedukatega ja karikamäng Tartu Bigbankiga.