Galerii: Bosnia huligaanide tegude eest saab ilmselt trahvi ka Eesti

Kui raketid said kustutatud, pidi mängu jätkamisega veel paar minutit ootama, et hajuks kaasnenud suits, mis häiris nähtavust. Kes episoodi eest karistada saab? Eesti Jalgpalli Liidu infojuht Mihkel Uiboleht arvab, et ilmselt mõlemad jalgpalliliidud, aga Bosnia oma suuremal määral. «Bosnia ja Hertsegoviina jalgpalliliit saab kindlasti trahvi. Võib arvata, et ka meie, sest neid tõrvikuid oli palju,» märkis Uiboleht.

Tõrvikuid loopinud Bosnia fännigrupp pakkis pärast intsidenti oma nodi (lipud-sildid) kokku ning lahkus tribüünilt. Postimeest nõustanud Bosnia ja Hertsegoviina ajakirjanik pakkus, et tegemist oli fännide protestiga jalgpalliliidu tegevuse ning kehvade tulemuste vastu.

Vaadates rahvusvahelise jalgpalliliidu (FIFA) senist praktikat, peaks Bosnia trahv olema vähemalt paar-kolm korda suurem Eestile määratavast, sest just külaliste fännid olid intsidendi selged süüdlased. Eesti viga on, et signaalraketid üldse staadionile jõudsid, aga reaalselt on umbes 15-sentrimeetriste suuruste objektide sissesmugeldamise vältimine väga keeruline, kui mitte rakendada lennujaamade tasemel turvameetmeid.

Eesti on käesoleva MM-valiksarja jooksul saanud ühe trahvi, kui mullu oktoobris peetud Eesti – Kreeka mängus halvustasid Eesti toetajad hüüetega «F**k You, referee!» kohtunikku. Trahvisumma oli toona 18 500 eurot.